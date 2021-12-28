شكرا لقرائتكم خبر عن سياست ديلي: «تيتانيك السعودية» في تبوك تجذب اهتمام السائحين العالميين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت للغرق والحرق وما زالت تلفت الأنظار بتفردها حتى الآن

أكد موقع «سياست ديلي» العالمي أن هناك سفينة شحن عمرها 40 عاما في المملكة تحولت مؤخرا إلى منطقة جذب سياحي، ويركز عليها الزائرون الدوليون بشكل متزايد.

قال الموقع: «كانت السفينة مملوكة لشركة يونانية خلال رحلتها المشؤومة، عندما تقطعت بهم السبل على شعاب مرجانية قبالة الساحل السعودي في عام 1978 وعلى متنها شحنة من الدقيق، ثم تحولت سفينة الشحن اليونانية العملاقة، التي تحمل اسم جورجيوس- جي، ويبلغ عمرها نحو 40 عاما، إلى منطقة جذب سياحي في شمال غرب المملكة العربية السعودية بمنطقة تبوك، على شاطئ بئر الماشي».

وفقا لـ«سياست ديلي» تم بناء «جورجيوس جي» في إنجلترا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1958 تم إطلاقها كسفينة شحن مملوكة للعديد من الأفراد والشركات. ويبلغ طول السفينة 71.6 متر، وعرضها 11 مترا، وارتفاعها 4.9 متر.

وقال: «علقت جورجيوس جي في الشعاب المرجانية للساحل، بسبب ضيق الطريق الملاحي. وجعلت حافة الجبل شديدة الانحدار، التي ترتفع من البحر، المرور عبر الوادي صعب المناورة».

ولفت الموقع إلى أن رجل الأعمال السعودي عامر محمد السنوسي كان قد اشترى السفينة. لكن مع ذلك، ولسوء حظه، اشتعلت النيران فيها بعد الانهيار بسبب شرارة اشتعال اندلعت بينما كان المتخصصون الفنيون يحاولون إعادة تشغيل المحرك. واستمر الحريق عدة أيام حتى هدأ، ودمر بعدها كل شيء في السفينة ما عدا الأجزاء الحديدية.

وبحسب «سياست ديلي»، يطلق البعض على هذه السفينة اسم «تيتانيك السعودية» لأنها تشبه نفس الحادث الذي اصطدمت فيه السفينة الشهيرة في النهر الجليدي وغرقت في المياه.