شكرا لقرائتكم خبر عن برنت يرتفع.. والنفط يتراجع في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط في الولايات المتحدة، أمس الإثنين، بعدما ألغت شركات طيران آلاف الرحلات في عطلة عيد الميلاد، وسط تزايد حالات الإصابة بكوفيد - 19، لكن خام برنت ارتفع مدعومًا بآمال بأن المتحور أوميكرون لن ينال من الطلب العالمي.

وألغت شركات طيران أمريكية أكثر من 1300 رحلة، أمس الأول، بسبب كوفيد - 19.

ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أي بنسبة 1.2 % إلى 72.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0948 بتوقيت جرينتش. وأغلقت الأسواق الأمريكية يوم الجمعة بسبب عطلة. وارتفع سعر خام برنت العالمي 12 سنتا أي 0.2 % إلى 76.26 دولار.

وارتفع برنت بأكثر من 45 % هذا العام مدعومًا بانتعاش الطلب وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) لإنتاجها. وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أولية أن المتحور أوميكرون يسبب أعراضا متوسطة من المرض.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من يناير لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدمًا في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميا من إنتاجها في فبراير.

وفي الشهر الماضي تمسكت أوبك+ بسياستها الإنتاجية في شهر يناير على الرغم من انتشار أوميكرون الذي قالت أوبك إن تأثيره من المرجح أن يكون قصير الأمد.