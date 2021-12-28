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حسام الشافعى: وباء كورونا أثر على طريقة البيع والشراء وتحقيق المكاسب ليس مهم الآن

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام الشافعي رئيس مجلس إدارة شركة سمر كول أن أزمة فيروس كورونا خلال الأعوام السابقة غيرت طريقة الشراء والبيع بالسوق المصري وأصبح المستهلك قادر على الشراء من خلال الاختيار الجيد والبحث عن أفضل وأرخص الأسعار وأصبح الشراء الأونلاين متاح بصورة كبيرة باستخدام الموبايل.

وأوضح أن ذلك فرض على الجميع ضرورة تغير طريقة عرض المنتجات وطريقة البيع للوصول للمستهلك من خلال توفير منتجات جيدة وبجوده مرتفعة وبأسعار منافسه تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي فرضها وباء فيروس كورونا على العالم. 
 

وأشار الشافعي أنه يجب على أصحاب المصانع في سوق السلع المعمره والأجهزة الكهربائية توفير عروض جيدة للتجار الموزعين حتى يعود ذلك على المستهلكين من خلال تخفيض الأسعار، مطالبا بضرورة صرف مستحقات التجار لمواجهه تداعيات تأثير كورونا على الأسواق العالمية والمحلية، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تطلب من التجار وأصحاب المصانع أن لا يسعوا وراء تحقيق مكاسب كبيرة ولكن الهدف الأول هو الوصول للمستهلك من خلال تخفيض الأسعار.
 

قائلا أن السوق محتاج من كل مستثمر صغير ان يتنازل بعض الشيء عن تحقيق مكاسب كبيرة فيجب ان يقلل من تحقيق المكاسب الكبيرة لعمل حركة في البيع والشراء بالسوق وتقديم أسعار مناسبة للمستهللكين وطريقة دفع مناسبة من خلال مبادرات التقسيط للتسهيل على المواطنين شراء مستلزماتهم بأسعار مناسبه لا تمثل عبء مالى كبير عليهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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