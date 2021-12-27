شكرا لقرائتكم خبر عن «ستاندرد آند بورز» يغلق على ارتفاع قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى قياسي عند الإغلاق أمس الاثنين، بعدما أكدت مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة متانة الاقتصاد، وغطت على المخاوف من إلغاء الرحلات بسبب المتحور أوميكرون الذي أضر بأسهم شركات السفر.

ووفقا لبيانات غير نهائية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 65.21 نقطة أو 1.39 بالمئة ليغلق عند 4791.00 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 216.53 نقطة أو 1.38 بالمئة إلى 15869.90 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 350.63 نقطة أو 0.98 بالمئة إلى 36301.19 نقطة.