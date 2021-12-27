شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك القاهرة تضبط زجاجات مشروبات كحولية أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبد الخالق، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

وبناء على معلومات سريه توافرت لدى إدارة التحريات وضبط بقيام أحد محال بيع الخمور بمنطقة العمرانية بالجيزة بالإتجار فى المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع الغير خالصه الضرائب والرسوم الجمركية.

وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع إدارة التحريات والضبط لتنفيذ المأمورية بالتعاون مع إدارة العقيد هشام عبد الواحد بمباحث ولجنه التحريات والضبط المكونة من نعمان أحمد وحسن فكري مديري الادارات ومحمد عوض ومحمود الصاوي وأحمد ناصر رؤساء الأقسام حيث تم ضبط عدد 79 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصه الضرائب والرسوم الجمركيه .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 مليون و 789 ألف و752 جنيه، وقرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 629 لسنة 2021 تحريات وضبط ، وتقدم صاحب الشان بتقديم طلب تصالح وقام بسداد ١٠٠ ألف جنية على ذمة التصالح .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي .