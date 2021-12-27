شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تستعد لبداية السنة مع عروض العد التنازلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - 28 ديسمبر 2021، المملكة العربية السعودية - تستعد رائدة التجزئة في المنطقة لاستقبال المتسوقين لـ "عروض العد التنازلي" في 29 و 30 و 31 ديسمبر، من الساعة 11:00 مساءً حتى 2:00 صباحًا ، في الوقت المناسب للتسوق قبل بداية العام الجديد، ويقدم العرض مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة بأسعار مخفضة ويستمر لمدة ثلاث أيام تزامنًا مع العام الجديد.

قال شهيم محمد، مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى تعليقًا على الحملة: "نحن على استعداد تام لأن نكون جزءًا من احتفالات نهاية السنة من خلال تقديم عروض مذهلة على أساسيات المنزل والأطعمة الطازجة والخضار والفواكه والمخبوزات والهدايا وغيرها الكثير، وبفضل حملة التطعيم الناجحة فإننا نتوقع استجابة جيدة من متسوقينا."

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بخصومات مذهلة على مجموعة من الأصناف في 29، 30، 31 من ديسمبر في جميع متاجر لولو السعودية ويمكنهم الاستفادة من العروض عبر الانترنت أيضأ.

لولو هايبرماركت – هي سلسلة هايبرماركت وسوبرماركت رائدة ومجموعة البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط الوحيدة التي ظهرت في استطلاع ديلويت السنوي "القوى العالمية للبيع بالتجزئة ٢٠٢١" * ، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا. تأسست في أوائل التسعينيات ، وهي موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وإندونيسيا وماليزيا وسورينام ومصر. أوجدت بداية التسعينات و توسعت بنجاح في مختلف أنحاء العالم و تدير حالياً اكثر من 223 متجرا بعدد موظفين يبلغ 57,000 موظف. ومنذ عام 2020، تتضمن خطة توسع لولو المنظمة بعناية محلات السوبرماركت ومنافذ البيع الصغيرة ومنصة التسوق عبر الإنترنت.