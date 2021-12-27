شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بنحو 3% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين، مدعومة بآمال في أن يكون تأثير متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون محدودا على الطلب العالمي في عام 2022، حتى مع ارتفاع عدد الإصابات الذي تسبب في إلغاء رحلات للطيران.

وصعد خام برنت 2.53 دولار، أو ما يعادل 3.3 بالمئة، إلى 78.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 1601 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 2.01 دولار، أي 2.7 بالمئة، إلى 75.80 دولار للبرميل، وأغلقت الأسواق الأمريكية يوم الجمعة بسبب عطلة.