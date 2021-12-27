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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤتمر ومعرض «آفاق ومستقبل القطاع العقاري» ينطلق اليوم في الرياض، بنسخته الثانية، ويستمر حتى31 ديسمبر، وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري. ويسلط المشاركون الضوء على ستة محاور رئيسة، وهي: مستقبل القطاع العقاري في المملكة، والأنظمة العقارية وحوكمة القطاع العقاري، والاستثمار في القطاع العقاري - الواقع والتحديات، والتوطين والعمل الحر في القطاع العقاري، والاستدامة في القطاع العقاري، والتقنية العقارية.



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