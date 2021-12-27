104 عقوبات على منشآت تعدين مخالفة خلال نوفمبر

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وأوضحت الوزارة أن العقوبات الصادرة تتمثل في 68 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و14 لاستغلال خام البحص، و13 لاستغلال مواد الردميات، و4 عقوبات لاستغلال رمل السيليكا، بينما جرى إصدار 4 عقوبات لاستغلال الحجر الجيري، وخام الجبس، وعقوبة واحدة لاستغلال خام البوزلان.
وبينت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون بدون رخص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مؤكدة أنها تسعى إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وأشارت إلى أن المخالفين في منطقة الرياض يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بنحو 30 عقوبة، تليها المنطقة الشرقية بـ 21، ثم منطقة القصيم بـ 16، ومنطقة مكة المكرمة بـ 14عقوبة.
وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على حماية قطاع التعدين وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جولات ميدانية على المواقع التعدينية
الفترة نوفمبر 2021
العدد 209 جولات
توزيع العقوبات:
- 68 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى
- 14 لاستغلال خام البحص
- 13 لاستغلال مواد الردميات
- 4 عقوبات لاستغلال رمل السيليكا
- 4 عقوبات لاستغلال الحجر الجيري وخام الجبس
- 1 عقوبة لاستغلال خام البوزلان
المناطق الأعلى في العقوبات:
- الرياض 30 عقوبة
- الشرقية 21 عقوبة
- القصيم 16 عقوبة
- مكة المكرمة 14 عقوبة
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