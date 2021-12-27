لجنة الثقافة

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وتناول الحضور، جملة من الآراء حول واقع الثقافة والترفيه في المملكة عموما وفي الرياض خاصة وما يشهده من انطلاقة تحفز المستثمرين لتأسيس منظومات ومشاريع ترفيهية وسياحية، مشيرين إلى أن القابلية الكبيرة لحضور المهرجات والفعاليات الثقافية والترفيهية تعطي مؤشرا باستيعاب السوق لمشاريع جديدة، ولا سيما لو قامت وفق أسس ابتكارية وتنافسية.
وقدم الحضور آراءهم حول أهمية دعم الفعاليات التي يقيمونها، مشيرين إلى أهمية تسهيل وتسريع استخراج التصاريح للفعاليات.
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