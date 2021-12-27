ملتقى الاتحادات

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ويهدف الملتقى الذي استضافته اللجنة الوطنية للجان العمالية، إلى تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادات واللجان العمالية الخليجية وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في الشأن العمالي، كما يقام انطلاقا من الروح الأخوية القائمة بين هذه الدول وشعوبهـا واستكمالا للجهود التي بدأها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في التعاون والتنسيق المشترك.
وخرج الملتقى بعدد من التوصيات أبرزها استمراره بشكل سنوي، وتقديم البرامج التطويرية المشتركة عن طريق الاتحادات واللجان العمالية لتبادل الخبرات، إضافة إلى توحيد المواقف المشتركة.
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