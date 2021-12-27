دخول المراكز التجارية بمسح الباركود للتحقق من الحالة الصحية في «توكلنا»

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وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن خدمة التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق «توكلنا»، ستسهم في رفع معدلات الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المولات والمراكز التجارية والمجمعات.
وأوضح الحسين، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد «COVID - 19»، أنه يتعين على المستهلك مسح الباركود من خلال تطبيق «توكلنا» قبل الدخول للمراكز التجارية والمجمعات للتحقق من حالة التحصين بشكل آلي.
وبين أنه يتعين على المنشآت التجارية وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل، وتخصيص موظفين للتأكد من قيام المستهلكين بمسح الباركود قبل عملية الدخول، مع مراعاة الالتزام بالتباعد ووضع الكمامات.
وأشار إلى أن جميع المحال الصغيرة في قطاع التجزئة مثل: «التموينات، المغاسل، محال الحلاقة والخياطة» وما في حكمها، ملزمة بالتحقق بالطريقة الاعتيادية من خلال اطلاع موظف المنشأة على الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا».
ويقتصر الدخول للمنشآت التجارية على الأفراد مكتملي التحصين (محصن)، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا».
الآلية الجديدة لدخول المراكز التجارية
- يتعين على المستهلك مسح الباركود من خلال «توكلنا» قبل الدخول للتحقق من حالة التحصين بشكل آلي
- على المنشآت وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل
- على المنشآت تخصيص موظفين للتأكد من قيام المستهلكين بمسح الباركود قبل الدخول
- يتطلب من المنشآت مراعاة الالتزام بالتباعد ووضع الكمامات داخل السوق والمجمع
- المحال الصغيرة (التموينات، المغاسل، محال الحلاقة والخياطة) ملزمة بالتحقق بالطريقة الاعتيادية
- يقتصر الدخول للمنشآت على الأفراد مكتملي التحصين (محصن)، ويستثنى الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح
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