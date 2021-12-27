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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التدريب التقني والمهني حصلت على جائزة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط 2021 كأفضل جهة تدريبية على مستوى المملكة بين عدد من الجهات التعليمية والتدريبية والجامعات.

وتعد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شريكا استراتيجيا مع شركة هواوي في مجال التدريب على أحدث تقنية الاتصالات والمعلومات. كما تم تكريم مجموعة من متدربي المؤسسة بعد اجتيازهم للتصفيات المحلية، حيث سيمثلون المملكة في المسابقات الدولية.

يذكر أن المؤسسة تعمل بالشراكة التدريبية مع شركة هواوي من خلال عدد من الأكاديميات المنتشرة بوحدات المؤسسة لتأهيل مخرجات التدريب بما يسهم في رفع الكفاءة التدريبية ومواكبة التطور المستمر في مجالات التدريب.