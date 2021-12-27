شكرا لقرائتكم خبر مجلس صادرات يوصي بخفض رأس المال 66.66% وزيادته 800% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت الشركة السعودية للصادرات الصناعية «صادرات»، بأن مجلس الإدارة قرر تعديل التوصية السابقة بزيادة رأس المال، بتخفيض رأس المال من 64.80 مليون ريال إلى 21.6 مليون ريال وبنسبة 66.66%، ثم زيادة رأس المال بعد تخفيضه، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنسبة 800%، من 21.6 مليون ريال إلى 194.4 مليون ريال عن طريق إصدار 8 أسهم حقوق أولوية لكل سهم قائم.

وأوضحت صادرات في بيان على موقع تداول، أن سبب تعديل المجلس توصيته للجمعية العامة غير العادية إلى تخفيض رأس المال ومن ثم زيادته يعود إلى قرب انتهاء موعد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الجديد والتي تنتهي في 01-08-1443 استنادا للأمر الملكي الكريم رقم (15016) وتاريخ 16-03-1442، وكذلك عدم البت من قبل هيئة السوق المالية حتى تاريخه على نتائج ملف طلب زيادة رأس المال المقدم للهيئة بتاريخ 31-12-2020، وأن الطلب ما زال تحت الدراسة لدى الهيئة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد تغيير على تعيين المستشار المالي، حيث إنه تم تعيين شركة الخير كابيتال كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال، وسوف يتم الإعلان لاحقا عند تقديم ملف طلب تخفيض وزيادة رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 10 نوفمبر 2020 بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

تعديل توصية مجلس الإدارة

1 - تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 66.66% ليصبح بعد التخفيض 21,600,000 ريال.







رأس المال الحالي: 64,800,000 ريال



رأس المال بعد التخفيض: 21,600,000 ريال



عدد الأسهم الحالي: 6,480,000 سهم



عدد الأسهم بعد التخفيض: 2,160,000 سهم



سيتم شطب عدد (2 سهم) مقابل كل (3 أسهم)



سبب التخفيض: إطفاء خسائر الشركة المتراكمة بقيمة 43,200,000 ريال



2 - زيادة رأسمال الشركة بعد التخفيض بنسبة 800% ليصبح رأسمال الشركة 194,400,000 ريال.

