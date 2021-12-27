أنعام تعتزم الاستحواذ على 55% من أرو الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أرو للصناعة بهدف الاستحواذ المحتمل على نسبة 55% من حصص شركة أرو الصناعية، وبمبلغ شراء مبدئي يبلغ 23.5 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على تداول أن هذا الاستحواذ يهدف إلى تنويع أعمال مجموعة أنعام القابضة بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من الفرص الموجودة في هذا القطاع، حيث يمثل القطاع الطبي أهمية كبرى لتنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على أن مقابل الاستحواذ سيكون نقدا عند التوصل إلى اتفاق نهائي للصفقة المحتملة.

وذكرت أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، وسيتم سداد قيمة الصفقة نقدا من مصادر التمويل الذاتية، مبينة أنه لا تنطوي هذه الصفقة على أطراف ذات علاقة.

وأفادت بأنها ستقوم خلال هذه المدة (60 يوما) بأعمال الفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه ومفاوضة الاتفاقات النهائية.

وتقوم أرو للصناعة بتصنيع المستلزمات الطبية مثل المسحات الطبية المعقمة والكمامات وجل التعقيم، من خلال مصنعها الواقع في المنطقة الصناعية الثالثة في مدينة جدة.

«أنعام القابضة» توقع اتفاقية للاستحواذ على «أرو للصناعة»

تاريخ التوقيع 26 ديسمبر 2021

نسبة الاستحواذ 55%

القيمة 23,500,000 ريال

طريقة الدفع نقدا

مدة المذكرة 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين