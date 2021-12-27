دعوة لتطوير التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي بالمنطقة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في اجتماع أعمال دورته الـ25 عبر الاتصال المرئي، إلى تطوير التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.

وحث الاجتماع على ضخ الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الإمكانات التي تتيحها شبكات الاتصالات، خاصة شبكات الجيل الخامس، ورأب الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق النائية في المنطقة العربية، وإتمام عمليات التحول الرقمي.

وترأس الاجتماع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت، وشارك في الاجتماع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة.

وأكد طلعت أن اللقاء يعد استكمالا لمسيرة العمل العربي المشترك، من أجل توحيد الجهود والأهداف لتحقيق مجتمع عربي رقمي يكون محوره المواطن ودعامته أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على ضرورة رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية ووضعها في الاعتبار كأحد أهم محاور العمل العربي المشترك، لما تمثله من أهمية في إرساء قواعد الاقتصاد الرقمي.

ودعا إلى تبني رؤية متكاملة لمجتمع رقمي شامل، والاهتمام بخطط تطوير التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، وكيفية استغلال موارد المنطقة وجاهزيتها الرقمية لتحقيق أقصى استفادة من التجارة الالكترونية، من أجل التنمية المستدامة للشعوب العربية، سواء من خلال وضع السياسات اللازمة أو تفعيل الاتفاقيات الإقليمية، وتبادل أفضل الممارسات.

وأوضح مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة العربية خالد والي، أن التطور التكنولوجي ماض في فرض أعبائه على عاتق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول العربية، نظرا لما بات يمثله قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من محرك رئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورابط ضروري ما بين مختلف قطاعاتها، خاصة في ظل وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى دور تقنية المعلومات والاتصالات كأحد المحاور المهمة لمساعي الحفاظ على الصحة العامة، ومواصلة العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العالم، مشددا على أهمية التحول الرقمي لجميع القطاعات، من أجل مواجهة الوباء والوفاء بجميع الأعباء والالتزامات التي تقع على عاتق الدول والحكومات.

ونوه إلى أهمية ازدياد ثقة المواطنين في استخدام تقنيات الاتصالات الحديثة، والاهتمام بأمن المعلومات من حيث تأمين الخدمات وسن القوانين والتشريعات التي تحمي المستخدمين من الجرائم الالكترونية، التي يمكن لها أن تهدد الأشخاص والحكومات وأمنها القومي والسياسي.

وبحث المجلس نتائج الاجتماع الـ40 للجنة العربية الدائمة للبريد، ونتائج الاجتماع الـ48 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات. واستعرض عدد من الموضوعات، أبرزها اعتماد تقرير وتوصيات الدورة الـ48 والدورة الـ49 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وتحديد موعد ومكان الدورتين الـ50 والـ51 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والدورة الـ26 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.