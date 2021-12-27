شكرا لقرائتكم خبر تهامة تمدد اتفاقية تأسيس «أي سي جي السعودية» لـ30 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي التمديد بالإشارة إلى الإعلان المنشور على “تداول” في يوليو 2021م، بشأن إبرام شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق اتفاقية مع مجموعة دبليو بي بي في 30 يونيو 2021 لتأسيس شركة جديدة بالمملكة تحت مسمي أي سي جي السعودية، بحيث تخضع الاتفاقية لاستكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الأخرى المطلوبة قبل 31 ديسمبر 2021.
وأوضحت الشركة في بيان أمس أنه قد تم يوم 26 ديسمبر 2021 توقيع تمديد لمدة استكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الأخرى المطلوبة لتصبح قبل 30 يونيو 2022.
وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد التاريخ المتوقع لانتهاء الاتفاقية حاليا، مشيرة إلى أنه سيجري إبقاء المساهمين على اطلاع مستمر بكل التطورات.
30 يونيو 2021:
- وقعت تهامة مع «دابليو بي بي» اتفاقية تأسيس «أي سي جي السعودية»
- الاتفاقية تخضع لاستكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيميةقبل 31 ديسمبر 2021
26 ديسمبر 2021:
- توقيع تمديد لمدة استكمال نقل الملكية والتنظيمية الأخرى المطلوبة لتصبح قبل 30 يونيو 2022
كانت هذه تفاصيل خبر تهامة تمدد اتفاقية تأسيس «أي سي جي السعودية» لـ30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.