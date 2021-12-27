شكرا لقرائتكم خبر تهامة تمدد اتفاقية تأسيس «أي سي جي السعودية» لـ30 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة اتفاقية تمديد مع مجموعة دبليو بي بي لتأسيس شركة جديدة بالمملكة تحت مسمى «أي سي جي السعودية»، لتصبح قبل 30 يونيو 2022، وذلك لاستكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الأخرى المطلوبة.

ويأتي التمديد بالإشارة إلى الإعلان المنشور على “تداول” في يوليو 2021م، بشأن إبرام شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق اتفاقية مع مجموعة دبليو بي بي في 30 يونيو 2021 لتأسيس شركة جديدة بالمملكة تحت مسمي أي سي جي السعودية، بحيث تخضع الاتفاقية لاستكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الأخرى المطلوبة قبل 31 ديسمبر 2021.

وأوضحت الشركة في بيان أمس أنه قد تم يوم 26 ديسمبر 2021 توقيع تمديد لمدة استكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الأخرى المطلوبة لتصبح قبل 30 يونيو 2022.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد التاريخ المتوقع لانتهاء الاتفاقية حاليا، مشيرة إلى أنه سيجري إبقاء المساهمين على اطلاع مستمر بكل التطورات.

30 يونيو 2021:

- وقعت تهامة مع «دابليو بي بي» اتفاقية تأسيس «أي سي جي السعودية»

- الاتفاقية تخضع لاستكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيميةقبل 31 ديسمبر 2021

26 ديسمبر 2021:

- توقيع تمديد لمدة استكمال نقل الملكية والتنظيمية الأخرى المطلوبة لتصبح قبل 30 يونيو 2022