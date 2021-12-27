شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج ..كل ما تريد معرفته عن المشروعات والاستثمارات البترولية بصعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظات الصعيد، تنفيذ عددا من المشروعات البترولية بمجالات التكرير والتصنيع والبحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية و مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتموين السيارات.

وفيما يلي أهم التفاصيل المتعلقة بتلك المشروعات:

ج. ما تحقق بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج من وجود 10 اتفاقيات لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وطرح المزايدة العالمية الأولى بالنطاق الاقتصادى بالبحر الأحمر عقب اطلاق أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية في عام 2018 والتي أدت لإصدار أول 3 اتفاقيات بترولية بالبحر الأحمر مع كبرى الشركات العالمية خلال عام 2020 بحد أدنى للاستثمار 2ر5 مليار جنيه تمثل حوالى 330 مليون دولار ، فيما يبلغ متوسط انتاج الشركات التابعة للقابضة لجنوب الوادى ما يزيد عن 21 ألف برميل يومياً.

س. ماهي أهم مشروعات تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية بالصعيد ؟

ج. تم زيادة طاقات مستودعات تخزين البوتاجاز بالصعيد بإضافة 5ر6 ألف طن باستثمارات 120 مليون جنيه ليصل إجمالي سعات التخزين إلى 22 ألف طن ، كما تم تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية ، حيث تم إضافة سعات تخزين في مستودعات البنزين والسولار بحوالي 2500 طن ، وبإجمالى استثمارات 70 مليون جنيه ، بالإضافة إلى تطوير مشروعات نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإضافة 570 كم أطوال باستثمارات 2ر1 مليار جنيه ليصل إجمالي أطوال الخطوط 1840 كم ، كما استعرض أهم مشروعات تطوير خط غاز الصعيد والتوسع في شبكات توزيع الغاز الطبيعى ، حيث تم إضافة 4850 كم أطوال باستثمارات 8 مليار جنيه بإجمالى أطوال 8 آلاف كم ، وفيما يتعلق بمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، أشار الملا لتحقيق زيادة 3 أضعاف في عدد الوحدات المستفيدة من الغاز الطبيعى من 575 ألف وحدة عام 2014إلى حوالى 7ر1 مليون وحدة سكنية في نهاية العام الحالي .

س. ماذا عن دور قطاع البترول في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوصيل الغاز الطبيعى لقرى الصعيد؟

ج.دور قطاع البترول في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوصيل الغاز الطبيعى لقرى الصعيد ضمن المبادرة حيث من المستهدف توصيل الغاز إلى 902 قرية بالصعيد من إجمالي 1436 قرية بالمبادرة بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه ليبلغ إجمالي عدد الوحدات التي سيتم توصيلها إلى حوالى 3 مليون وحدة ، بما يخدم اكثر من 10 مليون مواطن بهذه القرى ، لافتاً الى زيادة معدلات التوصيل للمنشآت الصناعية والتجارية من حوالى 9ر1 ألف عميل الى 3ر4 ألف عميل ، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد لأول مرة بتكنولوجيا الغاز المضغوط لخدمة أهالى المحافظة .

س. ماذا عن نشاط محطات الوقود وتموين السيارات بالغاز وخدمة السيارات ؟

ج بلغ عدد المحطات الجديدة بمحافظات الصعيد بلغ 372 محطة بإستثمارات 5ر2 مليار جنيه ليبلغ عدد المحطات 1086 محطة ، وفيما يخص محطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود بلغ عدد المحطات الجديدة 77 محطة بإستثمارات مليار جنيه ليصل الاجمالى الى 89 محطة بزيادة ستة أضعاف ، موضحاً أن خطة زيادة محطات تموين السيارات بالغاز في الصعيد الجارى تنفيذها بعدد 185 محطة ، تم تشغيل 55% منها وجارى تنفيذ الباقى ، كما أشار إلى إضافة 50 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بإستثمارات 170 مليون جنيه ليصل الإجمالى الى 1203 مركزاً .

س.كم يبلغ حجم استثمارات مشروعات تكرير وتصنيع البترول بالصعيد؟

ج.بلغ اجمالى استثمارات مشروعات تكرير وتصنيع البترول بلغت 5ر7 مليار جنيه وتتمثل في مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز ومجمع إنتاج البنزين في مصفاة أسيوط لتكرير البترول.

س. ماهو حجم الإستثمارات البترولية التي تم تنفيذها بالصعيد خلال الفترة من 2014/2015 حتى نوفمبر 2021 ؟

ج.بلغ إجمالي الإستثمارات التي تم تنفيذها بالصعيد خلال الفترة من 2014/2015 حتى نوفمبر 2021 في مختلف الأنشطة البترولية بالصعيد 34 مليار جنيه ، بالإضافة إلى 57 مليار جنيه إستثمارات مشروعات جاري تنفيذها حتى عام 2023 .

س. ما هي تفاصيل مشروع مجمع إنتاج البنزين الجديد بأسيوط؟

ج. يبلغ إجمالي إنتاج المشروع 800 ألف طن سنوياً من مختلف أنواع البنزين تمثل 13% من إجمالي إنتاج مصر من البنزين ويغطى بنسبة 100% استهلاك الصعيد واحتياجاته من البنزين ، فضلاً عن دوره في تعظيم القيمة المضافة من توافر مادة النافتا وتقليل مخاطر وتوفير تكلفة نقل المنتجات البترولية من الشمال الى الجنوب ، كما يعظم المجمع الذى تم تنفيذه بأيادى مصرية من شركات قطاع البترول المتخصصة انبى وبتروجت الاستفادة من أصول مصفاة أسيوط لتكرير البترول بفتح إستثمارات جديدة بمحافظات الصعيد ، بالإضافة إلى مساهمته في توفير فرص عمل لأبناء الصعيد ، واجمالى استثمارات المشروع تبلغ نحو 450 مليون دولار مايعادل 2ر7 مليار جنيه ، مؤكداً إلتزام المشروع وتوافقه بيئياً.