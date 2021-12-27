شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 27-12-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 27-12-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود 4 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 749.968 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ البدر للبلاستيك، مرسيليا المصرية الخليجي للاستثمار العقاري، بي أي جي للتجارة والاستثمار. إيقاف تداول 3 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ البدر للبلاستيك، مرسيليا المصرية الخليجي للاستثمار العقاري، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تخسر 1.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود 4 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 749.968 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود 4 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 749.968 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 528.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.4 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.3%، والعرب على 8.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 30.3 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 7.3 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 11849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 14088 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4682 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3219 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3975 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1138 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.568 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.46%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.996 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.43%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 126.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.23%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 7.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.83%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 29.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.55%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.107 دولار بنسبة تراجع بلغت 6.14%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.94%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 18.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 20.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.743 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.