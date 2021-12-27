شكرا لقرائتكم خبر عن استيراد ربع مليون طن من الفحم والحطب خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إصدار أكثر من (400) ترخيص لاستيراد وبيع الفحم والحطب للمؤسسات

كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي عن استيراد أكثر من ربع مليون طن من الفحم والحطب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأوضح المركز أن تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص من المركز والإعفاءات الجمركية حفزت المؤسسات والشركات لاستيراد أكثر من (245) ألف طن من الفحم والحطب المستورد وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2021م.

ويعد ذلك ثمرة من ثمار الجهود التي يبذلها المركز بالشراكة مع صندوق التنمية الزراعية من خلال برنامج ضمان استيراد الحطب، والهيئة العامة للجمارك ووزارة التجارة لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص الاستيراد وممارسة أعمال البيع والشراء للحطب والفحم المستورد ودعم استخدامه كبديل فعال ومميز عن الحطب المحلي، إضافة إلى توفير الحلول التمويلية والتسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المحلي بالحطب المستورد مما يسهم في حماية الغطاء النباتي.

وأكد المركز إصدار أكثر من (400) ترخيص لاستيراد وبيع الفحم والحطب للمؤسسات والشركات بكافة مناطق المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مما أسهم في ارتفاع الكميات المستوردة من الحطب والفحم لتغطية احتياجات السوق المحلية ودعمها وتغذيتها للوفاء بالطلب المتزايد عليه خلال الفترة الأخيرة، خاصة المطاعم التي تعتمد على الحطب في منتجاتها.

وأشار إلى أن إصدار تراخيص استيراد الفحم والحطب يعزز من فرص حصول الشباب السعودي على فرص العمل عبر تشجيعهم على ممارسة البيع والشراء للمنتجات المستوردة لافتاً إلى أنه تم إصدار (65) ترخيصاً لبيع الفحم والحطب المتنقل ضمن التراخيص المصدرة خلال الـ (90) يوماً الماضية.