شكرا لقرائتكم خبر عن حرم أمير الشرقية ترعى معرض "أصالة الشرق" لدعم المشروعات الريادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يتضمن المهرجان أكثر من 140 جناحًا ومشاركًا

- تشتمل على مشاريع وأعمال وخدمات وسلع ومنتجات متنوعة للشباب

ترعى صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، حرم سمو أميـر المنطقة الشرقية، رئيس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، بعد غد، مهرجان معرض "أصالة الشرق 2022" في دورته الرابعة عشرة، الذي تنظمه غرفة الأحساء؛ دعمًا للأعمال والمشروعات الريادية النسائية والشبابية الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في قصر المؤتمرات بفندق الأحساء انتركونتننتال.

ويتضمن المهرجان الذي يستمر أربعة أيام، خصص يومان منها للعائلات، أكثر من 140 جناحًا ومشاركًا، تشتمل على مشاريع وأعمال وخدمات وسلع ومنتجات متنوعة لشباب وشابات الأعمال من الجنسين في مجالات متنوعة عدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز الموسى، أن المعرض يهدف إلى إبراز وتنشيط الحركة التجارية الريادية الشبابية والنسائية بالأحساء ليواكب ما حققه الشباب والمرأة السعودية من نجاحات لافتة وبصمات مشرفة وفقًا لأهداف رؤية 2030 وتمكينًا للمرأة وإسهاماتها الاقتصادية والتنموية ومشاركتها الفاعلة في سوق العمل ومسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بتبني وإطلاق برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، وتقديم الدعم والمساندة لقطاع شباب الأعمال، وتشجيع الرياديين وصاحبات الأعمال الناشئات في مختلف النشاطات التجارية، إضافة إلى توفير منصة راقية ومتجددة لدعم قنوات تسويق ابتكارات ومنتجات المشاريع الشبابية الريادية.