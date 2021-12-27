شكرا لقرائتكم خبر عن "تنشيط السياحة" تستضيف عددا من المؤثرين والصحفيين من فنلندا وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عددا من الزيارات التعريفية للأماكن السياحية و المواقع الأثرية لمجموعة من الصحفيين والمؤثرين وصناع المحتوى الرقمي من فنلندا وروسيا ممن يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية التسويقية الجديدة التى اعتمدتها الهيئة مؤخرا والتي تتضمن إستضافة المدونين والبلوجرز واليوتيوبر والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعى من مختلف دول العالم لنقل مشاهدتهم فى مصر إلى متابعيهم من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه العمل على الترويج للمقصد السياحي المصري والتعريف به وبتنوعه وما يتمتع به من مقومات سياحية مختلفة ومتميزة، بالإضافة إلى التعريف بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين، من حيث تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة في المنشأت السياحية والفندقية والمنتجعات السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، وأماكن الجذب السياحي المختلفة.

وأضاف ماجد ابو سديرة أنه تم استقبال الصحفي الفنلندي Pekka Hiltunen والوفد المرافق له بمكتب الهيئة بجنوب سيناء وتقديم الهدايا التذكارية والكتيبات والخرائط السياحية عن مختلف المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى تنظيم رحلة للوفد الفنلندي إلى مدينة سانت كاترين تضمنت زيارة دير سانت كاترين بمقتنياته الأثرية الفريدة، ومدينة دهب.

وفي سياق متصل أضاف أبو سديرة أنه تم كذلك استضافة وفد روسي من الصحفيين وصناع المحتوي الرقمي في إطار عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا، حيث تم تنظيم زيارة تعريفية لكل من مدن القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ.

ومن جانبه قال أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن الوفد الروسي قام بزيارة منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أما في مدينة الاسكندرية فقد حرص الوفد على زيارة قلعة قايتباي والقيام بجولة داخلها، بالاضافة الي زيارة مقابر الكتاكومب بكوم الشقافة ومكتبة الإسكندرية.

وأعرب الضيوف عن إعجابهم الشديد بما رأوه من مقاصد سياحية تؤكد تنوع المنتج السياحي المصري ومواقع أثرية ومتاحف تشهد على روعة الحضارة المصرية وتفردها، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية لتدوين زيارتهم وتصوير فيديوهات قصيرة ليتم بثها علي مواقع التواصل الخاصة بهم.

الجدير بالذكر أن الهيئة استضافت وفد من ممثلي أهم وسائل الإعلام من صحف ووكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية من دولة اوكرانيا في زيارة لعدد من المدن السياحية المصرية زاروا خلالها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومعابد فيلة والنوبة،بالاضافة إلى قيامهم برحلة نيلية من مدينة أسوان إلى الأقصر زاروا خلالها معابد كوم امبو وأدلة ولسنا بالإضافة إلى عدد من المواقع الأثرية منها معابد الكرنك ومعبد الأقصر.