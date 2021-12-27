شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال التشكيل النهائى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اتحاد الصناعات المصرية اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بعد أن أكتمل تشكيل المجلس بالأعضاء المنتخبين والمعينيين بإجمالي 26 عضو منهم 19 عضو منتخب من مجالس إدارات الغرف الصناعية وسبعة أعضاء معينيين بموجب قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 640 بتاريخ 21 ديسمبر 2021.

وعقد اتحاد الصناعات المصرية الاجتماع المشار إليه برئاسة فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما وعضو مجلس إدارة الاتحاد عن الغرفة بصفته أكبر أعضاء الاتحاد سناً وبحضور المعنيين من القانونيين وعدد 23 مشارك من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لإعتذار عدد 3 أعضاء لظروف السفر وذلك لاختيار من يرشحهم مجلس الإدارة لمنصب رئيس الاتحاد والوكيلين بأغلبية ثلاث أرباع أعضاء المجلس وذلك للعرض علي وزير التجارة والصناعة لإصدار قرار التعيين بإختيار الرئيس والوكيلين بإعتبارها أول دورة انتخابية تالية لتاريخ العمل للقانون 70 لسنة 2019 وفقا لما ورد في في المادة 44 من القانون وقد ترشح لمقعد الرئيس المهندس محمد زكي السويدي وحصل بالتزكية علي كامل أصوات أعضاء مجلس الإدارة دون تقدم أي مرشح آخر علي هذا المقعد.

كما ترشح علي مقعد وكيلي الاتحاد ثلاث مرشحين حقق أثنان منهم نسبة ثلاثة أرباع المجلس المنصوص عليهم وكذلك الحصول علي أغلبية الأصوات للمقعدين المذكورين وهما المهندس محمد طارق توفيق والدكتور محمود منير سليمان .

كما تم فتح باب الترشح علي المقعدين التكميليين لهيئة مكتب الاتحاد حيث ترشح أربعة أعضاء لهذين المقعدين وقد حسم التصويت النتيجة لصالح كل من محمد البهي عمر ومحمود محمد محمود سرج.

وتم إرسال محضر الإجراءات من جانب الاتحاد لمعالي وزيرة التجارة والصناعة وبموجبه أصدرت سيادتها القرار رقم 660 لسنة 2021 بتعيين المهندس محمد زكي صادق السويدي رئيسا للاتحاد المهندس محمد طارق توفيق والدكتور محمود منير سليمان وكيلي لمجلس الإدارة وتم نشر القرار بالوقائع المصرية يوم 26 ديسمبر سنة 2021 وبذلك يكون قد أكتمل التشكيل النهائي لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية لمباشرة أعمال المجلس في أول دورة بعد صدور القانون 70 لسنة 2019 وكذا أول دورة تمتد لأربعة أعوام وفقاً لما نص عليه القانون.