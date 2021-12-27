شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 27 ديسمبر 2021.. استقرار محلى وعيار 21 يسجل 791جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عطلات واجازات رأس السنة قد ألقت بظلالها مبكراً على أسواق المعادن الثمينة، إذ يواصل الذهب تسجيل استقرار ملحوظ اليوم الاثنين، مستهل تعاملات هذا الأسبوع، حيث تسجل الأونصة الذهب 1807 دولار.

في سوق الذهب المحلي بمصر، تسجل أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر استقرار ملحوظ عند 790 جنيها للجرام من عيار 21، ويأتي ثبات واستقرار سعر الذهب مع استمرار تسجيل سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية مستويات قريبة من نفس مستويات الإغلاق الأسبوعي.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 سجل 791 جنيها.

عيار 18 سجل 678 جنيها.

عيار 24 سجل 904 جنيها.

الجنيه الذهب 6328 جنيها.

اونصة الذهب 1808 دولار.

على مدار هذا الأسبوع، فإن سوق الذهب لم يشهد اي تغيرات تذكر، وتحرك السعر العالمي في نطاق ضيق للغاية، وظلت أونصة الذهب في حدود 1805 إلي 1808 دولار، وهي قناة سعرية ضيقة لم تؤثر بشكل يذكر على أسعار الذهب في السوق المصري.

يبدو أن مستويات وحركة أسعار الذهب عالمياً ومحليا لن تشهد أية تحركات كبيرة أو طفرات سعرية هذا الأسبوع، لحين انتهاء فترة اعياد واحتفالات رأس السنة، لذلك قد يستمر الذهب في مصر عند مستوياته الحالية أو قريباً منها حتى نهاية هذا الأسبوع.