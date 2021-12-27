شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الاتصالات" تختتم مشاركتها في المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشاركتها في المنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات وتقنية المعلومات (WTPF) المنظم من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، تحت عنوان "السياسات الممكنة للتقنيات الناشئة والحديثة من أجل التنمية المستدامة "، بمشاركة أكثر من 450 مشاركاً يمثلون الدول الأعضاء بالاتحاد، والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية، والمنظمات الدولية المتخصصة. وجرى خلال المنتدى استعراض الفرص والتحديات بشأن السياسات العامة لتعزيز التنمية المستدامة ومناقشة الجوانب التنظيمية للتقنيات الناشئة، لمواءمة التغير السريع الذي تشهده بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتخفيف آثار الأوبئة، بالإضافة إلى الموضوعات المتصلة ببناء الثقة والأمن وتعزيز القدرات البشرية في المجالات الرقمية. الجدير بالذكر أن المنتدى الذي ينظمه الاتحاد، يهدف إلى تشجيع الحوار وتحديد رؤية جديدة وبناء توافق في الآراء بين مختلف أصحاب المصلحة في شكل "أراء" توضح الرؤية المشتركة لمستوى السياسيات والتنظيمات في المجالات الرقمية