شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة تصدر 690 رخصة تعدينية خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر يليها مكة المكرمة ثم الشرقية بـ 278 رخصة

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 690 رخصة تعدينية منذ مطلع العام الجاري 2021 م وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، منها 517 رخصة لمحاجر مواد البناء، و143رخصة استكشاف، و30 رخصة استطلاع، ليصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية إلى 1913 رخصة، فيما حقق القطاع خلال الأشهر العشرة الماضية أعلى عائدات في تاريخه تتجاوز 724 مليون ريال بارتفاع يفوق الـ27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن إجمالي الرخص المصدرة خلال شهر نوفمبر بلغت 34 رخصة منها 26 رخصة محجر مواد بناء و7 رخص استكشاف ورخصة استطلاع واحدة، توزعت على عدد من مناطق المملكة.

وبيّن التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من رخص محاجر مواد البناء السارية بـ 388 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 373، ثم المنطقة الشرقية بـ 278 ثم منطقة المدينة المنورة التي سجلت 210 من إجمالي رخص مواد البناء السارية في القطاع، فيما سجلت مواد الكسارات والذهب والمعادن المصاحبة والرمل والحصى ومواد البحص وكتل الجرانيت أعلى خمس مواد حسب توزيع الرخص التعدينية.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ستة أنواع من الرخص التعدينية، منها رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ، ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.