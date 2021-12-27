شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الأصول المشفرة تحصل على موافقة مبدئية من البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت بينانس بورصة الأصول المشفرة اليوم الاثنين إنها حصلت على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي لتصبح مقدم خدمة الأصول المشفرة في المملكة.

وأوضحت بينانس، أكبر بورصة للأصول المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، إن الموافقة جاءت بعد أن تقدمت الشركة بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي في إطار سعيها لأن تصبح بورصة مركزية خاضعة بالكامل للإجراءات التنظيمية للعملات المشفرة.

وما زال يتعين على الشركة استكمال إجراءات الطلب التي قالت إنها تتوقع استكمالها في الوقت المناسب.