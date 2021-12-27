القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 27-12-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية خلال التعاملات بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، واستقر فى البنك التجارى الدولى cib والبنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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