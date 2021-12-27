شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بمجمعة التأمين يشرح كيفية إصدار وثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد زهران المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين على المصريين بالخارج، طريقة الحصول على وثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج، وهي من خلال مكاتب تصاريح العمل في المحافظات، ويتم تحصيل قيمة القسط 100 جنيه سنويًا، عبر شركة أمان للتحصيل الإلكتروني، أو من خلال المنصة الإلكترونية المعدة لذلك، وشرح كيفية الدخول على المنصة، وتسجيل اسم المستفيد، والتأكد من هويته، وملئ البيانات المطلوبة وأبرزها أرقام للتواصل وأرقام الأقارب للرجوع إليهم في حالة الطوارئ، وسداد رسوم الوثيقة إلكترونيا، ومن ثم طباعة الوثيقة.

أضاف "زهران"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، أن وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، تتضمن بريد إلكتروني للتواصل مع مسؤولي مجمعة التأمين على المصريين بالخارج أو من خلال 50 خط هاتف ساخن لسرعة التواصل مع المجمعة لصرف التعويضات للمستفيدين، وتتضمن التعويضات تشمل نقل الجثمان من أي مكان بالعالم، حيث يتم وضع حد أقصى 100 ألف جنيه، يتم دفع التكلفة الفعلية لنقل الجثمان، ويدفع الباقي للورثة الشرعيين ، للتخفيف من أعباء الكارثة التي تلحق بهم من فقد العائل.

أشار محمد زهران، إلى أن الوثيقة مرتبطة بتصريح العمل، أما تأمين الأسرة فيستلزم استصدار وثيقة لكل فرد من أفراد الأسرة في المراحل المقبلة إذا تمت الدراسة بشكل جيد لإضافتها، موضحا أن المجمعة تسعى بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى تسهيل الحصول على الوثيقة للمصريين العاملين بالخارج وأن القسط السنوي هو 100 جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج.

وعقب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على شرح كيفية إصدار وثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج، أنه يتوقع استفادة عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج من وثيقة التأمين، خاصة المصريين العاملين في دول الخليج، باعتبارهم أكبر جالية مصرية في الخارج.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن بدء إصدار وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج يوم السبت المقبل، وتوفر الوثيقة تغطية تأمينية خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان ويصل مبلغ التأمين إلى100 ألف جنيه، وفي حالات الوفاة الطبيعية تغطي الوثيقة بتحمل تكاليف نقل الجثمان، بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه.

وعرض خلال المؤتمر الصحفي فيديو قصير يوضح كيفية شراء الوثيقة، وكذلك التغطيات التأمينية التي توفرها.