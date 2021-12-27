شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يرعى حفل ختام تحدي «مدن تك أونلاين» 2‪021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الحفل الختامي لتحدي "مدن تك أونلاين" للعام الجاري 2021م، وكرّم الفائزين في التحدي الذي يستهدف رفع وعي الطلاب والطالبات، بأهمية القطاع الصناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، من خلال دمّج مفاهيم التعليم بالترفيه. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، إلى أن التحدي يأتي ضمن مشروع مركز "مدن تك" الذي تم تأسيسه كأحد برامج المسؤولية الاجتماعية على بحيرة "مدن" في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. ولفت النظر إلى أن جولة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية داخل مركز "مدن تك"، كانت من تقديم أحد المبدعين المشاركين في تحديات هذا العام . وأكد أن إطلاق منصة "مدن تك أونلاين" بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D)، لتوفير محتوى تفاعلي، ومسابقات تعليمية، ولقاءات افتراضية، من خلال دمّج مفاهيم التعليم بالترفيه للفئة العُمرية بين 9 و14 عامًا، حيث شارك أكثر من 1200 طالبٍ وطالبة، وإعلان 54 فائزًا حسب أعلى النقاط. يُذكر أن "مدن" ومنذ انطلاقتها عام 2001م، تهتم بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينةً صناعيةً قائمةً، وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافةً إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع، بين منتج، وقائم، وتحت الإنشاء والتأسيس.