عملية ولادة قيصرة بـ"سليمان الحبيب الخبر" تجنب "ثلاثينية" إزلة الرحم

ذكر ذلك د. الطاهر حسن الجشي استشاري طب وجراحة النساء والولادة وطب الأم والجنين، الذي أضاف أن السيدة وهي في الشهر التاسع من الحمل، قدمت من احدى محافظات المنطقة الشرقية، وراجعت مستشفى د.سليمان الحبيب، بحثاً عن رأي طبي آخر بعد أن أكد لها طبيبها حتمية إزالة الرحم مع عملية الولادة، لإنقاذ حياتها من النزيف الذي قد يلحق بها نتيجة ازالة المشيمة اللاصقة بجروح القيصريات الـ"5" التي خضعت لها سابقاً.

وأضاف د. الجشي الحاصل على البورد الأمريكي والزمالة الكندية، قمنا بمراجعة كافة الفحوصات التي أتت بها، ومن ثم أخضعناها لحزمة فحوصات طبيبة جديدة ودقيقة، فأكدت نتائجها وجود انزياح في المشيمة ولكن لم يكن هناك علامات تدل على انغراسها في جدار الرحم، ووضح كذلك أن حجم الجنين كان مناسباً لعمره، وبتقييم حالتها وفقاً للمعطيات الجديدة، تأكدت امكانية إجراء العملية دون إزالة الرحم وفقاً لرغبة السيدة، فتم التنسيق مع بنك الدم بالمستشفى لتوفير الدم ومشتقاته كإجراء تحوطي، ومن ثم أجريت لها عملية معقدة، استمرت ساعتين، وواجه فيها الفريق الطبي الكثير من الالتصاقات بين جدار الرحم وجدار البطن والمثانة البولية، إلا أنه ولله الحمد استطاع إزالة كافة الالتصاقات دون الإضرار بأي جزء مجاور للرحم، وتمت ولادة طفل سليم ومعافى، وإزالة المشيمة، إضافة إلى أن الفريق الطبي استطاع السيطرة سريعاً على النزيف الدموي من خلال الأدوية القابضة للرحم، ووضع "بالونة " للضغط على منبت المشيمة.