شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشروق يُوقف مخالفة بناء فى مهدها ويتحفظ على المواد المستخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن لجنة الإزالة الفورية بالجهاز تمكنت من إيقاف مخالفة في مهدها بمشاركة شرطة التعمير بالمدينة، حيث تمثلت المخالفة في شروع صاحبها بزيادة النسبة البنائية بدور السطح بإحدى قطع الأراضي السكنية بحى النادى، وذلك بغرض تغيير استخدام الغرف الخدمية إلى وحدة سكنية بالمخالفة للتراخيص الصادرة.

وأضاف المهندس عبد اللطيف بشارة، أن اللجنة قامت أيضاً بفك الشدة الخشبية والتحفظ عليها بمخازن الجهاز بجانب مصادرة المواد المستخدمة، وتحرير المحضر اللازم ضد صاحب المخالفة، مؤكداً استمرار التصدى للمخالفات البنائية بمشاركة قسم شرطة تعمير المدينة بقيادة المقدم خالد عبد العزيز.

وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق، أصحاب قطع الأراضي بالمدينة بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار في البناء طبقاً للتراخيص، حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وفي سياق متصل، قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة إزالة للمخالفات والإشغالات بالمنطقة الصناعية والمتمثلة في (عربات باعة جائلين - تروسيكلات ) وتم إيداع المضبوطات بمخازن الجهاز، مؤكداً مواصلة حملات الإزالة لمواجهة كافة أنواع المخالفات والإشغالات والتعدى على حرم الطرق بالمنطقة الصناعية.

وشدد رئيس الجهاز، على عدم التهاون مع المتعدين على أملاك الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم.

جدير بالذكر أن حملة الإشغالات بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، تم تنفيذها تحت إشراف المهندس حسين إلهامى، نائب رئيس الجهاز للقطاع الغربى وبمشاركة مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز.