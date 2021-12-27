شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية: إطلاق وثيقة التأمين على المصريين بالخارج السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء إصدار وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج يوم السبت المقبل، وتوفر الوثيقة تغطية تأمينية خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان ويصل مبلغ التأمين إلى100 ألف جنيه، وفي حالات الوفاة الطبيعية تغطي الوثيقة بتحمل تكاليف نقل الجثمان، بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه.

أضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية، بالقرية الذكية، أن الوثيقة توفر حلًا للمشكلة التي كانت تؤرق الكثيرين عند وقوع حوادث وبالتالي تحقيق رغباتهم في نقل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن، بطريقة تضمن كرامتهم.

وذكر محمد عمران، أن الوثيقة تشمل نقل الجثمان من أي مكان بالعالم، حيث يتم وضع حد أقصى 100 ألف جنيه، يتم دفع التكلفة الفعلية لنقل الجثمان، ويدفع الباقي للورثة الشرعيين ، للتخفيف من أعباء الكارثة التي تلحق بهم من فقد العائل، مؤكدًا أنه سيكون هناك تفاصيل التواصل حالة الوفاة، على موقع المجمعة لتسهيل الإجراءات.

وعرض خلال المؤتمر الصحفي فيديو قصير يوضح كيفية شراء الوثيقة، وكذلك التغطيات التأمينية التي توفرها.