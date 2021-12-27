شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مصرى صينى للتعاون فى مجالات تصنيع الحافلات وتوزيع المولدات والمحركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة توقيع اتفاقيتي تعاون بين شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل وشركة ويتشاي الصينية ( إحدى شركات مجموعة شاندونج العالمية للصناعات الثقيلة ) في مجالات تصنيع الحافلات وتوزيع المولدات والمحركات ومحطات الطاقة وقد وقع اتفاقتي التعاون خالد جيوشي العضو المنتدب لشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل والدكتور صن جو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شاندونج للصناعات الثقيلة.

وحضر مراسم التوقيع لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة ومحي الدين جيوشي رئيس مجلس ادارة شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي وقالت الوزيرة ان هذين الاتفاقين يأتيان في اطار توجه الوزارة نحو تعميق الصناعة المحلية ودعم التوجه نحو استخدام الحافلات والمحركات الصديقة للبيئة خاصة في ضوء المبادرة الرئاسية التي يتم تنفيذها حالياً والمتعلقة باحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مؤكدةً حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة للمصانع المصرية لزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات الوطنية والبدء في تصنيع المنتجات والمستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج.

وذلك في اطار الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة حالياً لاحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع واضافت جامع ان هذا التوقيع يسهم في تعزيز محور استخدام الطاقة النظيفة في اطار خطة الدولة نحو الاعتماد على الاقتصاد الاخضر كما يسهم في نقل التقنيات والتكنولوجيات الصناعية الصينية المتطورة للصناعة المصرية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين فيما يتعلق بانشاء معارض متخصصة للمنتجات المصرية بالسوق الصيني خاصة وأن عدد كبير من السلع والمنتجات المصرية يتم انتاجها بمواصفات عالمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون بين شركات القطاع الخاص بمصر والصين يعزز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وبكين ويسهم في تفعيل التوجيهات الرئاسية بتنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في عدد كبير من المجالات وعلى رأسها تعزيز التعاون في المجال الصناعي والتجاري والاستفادة من موقع مصر المتميز كبوابة لنفاذ الصادرات الصينية الى السوق الافريقي.

ومن جانبه قال لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة أن بلاده تقدر العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط مصر والصين خاصة وان البلدين يرتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ 65 عاماً حيث تعد مصر أول دولة عربية وافريقية ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع دولة الصين، مشيراً إلى أن توقيع هذين الاتفاقين يعكسان حرص الدولتين على المضي قدماً نحو تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة في ضوء توافق الرؤى بين القيادة السياسية في القاهرة وبكين بأهمية تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يصب في مصلحة الشعبين المصري والصيني.

وبدوره قال خالد جيوشي العضو المنتدب لشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل تقدير الشركة لجهود الدولة المصرية الرامية الى تنمية الصناعة الوطنية وتطوير وتحديث اليات الانتاج وجذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيات العالمية للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل تعد احدى الكيانات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الحافلات التجارية والسياحية والمحركات الصديقة للبيئة.

وأشار إلى حرص الشركة على توسيع آطر التعاون مع مجموعة شاندونج العالمية للصناعات الثقيلة بهدف الاستفادة من خبراتها الصناعية الكبيرة في تطوير الصناعة المصرية خاصة وانها تمتلك خبرات كبيرة في مجالات تصنيع المحركات والمولدات والحافلات وسيارات النقل الثقيل والمعدات الانشائية والمعدات الزراعية والحلول اللوجيستية.

ومن جهته قال الدكتور صن جو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شاندونج للصناعات الثقيلة ان المجموعة تعد واحدة من اكبر شركات انتاج المعدات الصناعية في العالم كما تعد شركة ويتشاي احدى الكيانات الاساسية التابعة للمجموعة والتي تعمل في مجالات انظمة الطاقة وتجارة المركبات وآلالات البناء واللوجيستيات الذكية ومعدات النقل البحري، مشيراً إلى ترحيب الشركة بالتعاون مع شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل والعمل في اطار استراتيجية الدولة المصرية نحو التنمية الخضراء والمستدامة وذلك فيما يتعلق بتصنيع الحافلات العاملة بالغاز والكهرباء.