شكرا لقرائتكم خبر عن "الرؤية والإنجاز": خطط تنمية كبرى لشركات قطاع الأعمال.. والنسيج بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، تنفيذ مصر لاستثمارات كبرى في شركات قطاع الأعمال العام دفعت إلى نمو كبير لأداء الشركات التابعة للقطاع، مشيرا إلى أن شركات قطاع النسيج جاءت في الصدارة ما يعزز ريادة مصر في هذا المجال.

وقدر الكتاب إجمالي تكلفة المشروعات التي تمت والجاري تنفيذها في قطاع الأعمال العام، خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، بنحو 21.9 مليار جنيه.

وأوضح الكتاب، الذي أهدى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نسخة منه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ووقع عليها رئيس الجمهورية خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، أن تكلفة المشروعات الاستثمارية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بلغت 12.3 مليار جنيه.

كما بلغت تكلفة مشروعات الشركة القابضة للنقل البحري والبري 3 مليارات جنيه، ومشروعات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس 3 مليارات جنيه، ومشروعات الشركة القابضة للسياحة والفنادق 2.7 مليار جنيه، وتكلفة مشروعات الشركة القابضة للصناعات المعدنية 498 مليون جنيه.

وأشار الكتاب إلى أن تكلفة المشروعات الاستثمارية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بلغت 341 مليون جنيه خلال 7 سنوات، ومشروعات شركة مصر القابضة للتأمين 97 مليون جنيه.

وفيما يخص إعادة الهيكلة الفنية للشركات الخدمية والتكنولوجية لخطوط الإنتاج بالشركات الصناعية، أوضح كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" أن قطاع الغزل والنسيج شهد الانتهاء من تطوير محلج بمحافظة الفيوم، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لثلاثة محالج ويجري تركيب المعدات، وكذلك تم التعاقد على تطوير 3 محالج أخرى.

وأضاف الكتاب أن قطاع الغزل والنسيج شهد دمج 9 شركات حليج في شركة واحدة، كما تم دمج 22 شركة غزل ونسيج في 8 شركات فقط، وتم تقييم الحالة الإنشائية لمصانع الغزل والنسيج ويجري تنفيذ إنشاءات جديدة وترميم في 65 مبنى مثل مصنع "غزل 1" الجاري إنشاؤه ليصبح أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 62.5 ألف متر بطاقة إنتاجية نحو 30 طنا يوميا، فيما تم تطبيق منظومة جديدة لتداول القطن وتعميمها بكافة محافظات الجمهورية خلال موسم 2021 - 2022.

وأوضح الكتاب أنه تم تطوير شركة الصناعات الكيماوية - مصنع "كيما 2" بأسوان، وتطوير شركة "الدلتا للصلب".

وفي مجال صناعة السيارات، أشار كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" إلى أنه تم التعاقد مع شركة مصرية لتطوير البطاريات ونظم التحكم للمركبات الكهربائية، وتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير حزمة من المحفزات المرتبطة بالسيارة الكهربائية، والبدء في تأهيل البنية التحتية لمصانع شركة "النصر للسيارات".

كما تم التواصل مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك عالمي لإنتاج سيارات كهربائية بشركة "النصر للسيارات".

وفي مجال حصر الأصول لتدبير التمويل اللازم لسداد المديونيات وضخ الاستثمارات، أشار الكتاب إلى أنه تم حصر 178 قطعة أرض من الأصول غير المستغلة وتغيير استخدامها، كما تم تسوية 33 مليار جنيه مديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية، وتم نقل ملكية أسهم الشركة القابضة للصناعات المعدنية قيمتها 2.5 مليار جنيه إلى بنك الاستثمار القومي بهدف سد مديونية قيمتها 3.5 مليار جنيه.

وذكر كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" أنه في مجال تطوير الفنادق والمنشآت السياحية، تم تطوير فندق "ريتزكارلتون"، وإنشاء فندق "شتايجنبرجر التحرير" و"شتايجنبرجر رأس البر - دمياط"، وتطوير قرية مجاويش بالغردقة.

وبالنسبة لخدمات التجارة الخارجية، أوضح الكتاب أنه تم إطلاق الكتالوج الإلكتروني لكافة المنتجات المصرية لزيادة فرص التصدير، واتخاذ إجراءات إعادة هيكلة وتطوير شركة الملاحة الوطنية، واتخاذ إجراءات إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، ويجري تأسيس شركة تعمل في نشاط الوساطة والتسويق بشرق أفريقيا بالشراكة مع القطاع الخاص.