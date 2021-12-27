شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في الأسهم اليابانية جراء مخاوف من «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الاثنين مع قيادة مجموعة سوفت بنك للخسائر في الوقت الذي فاق فيه الأثر السلبي للمخاوف بشأن تداعيات المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الأثر الإيجابي للمكاسب في أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.37 بالمئة ليغلق عند 28676.46 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 بالمئة إلى 1977.90 نقطة.

وانخفض سهم سوفت بنك المتخصص في الاستثمار في صناعة التكنولوجيا حول العالم 2.96 بالمئة على خلفية تقارير عن سعي بنك كريدي سويس للحصول على معلومات من خلال المحاكم الأمريكية، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية في بريطانيا ضد الشركة اليابانية لاسترداد أموال بعينها.