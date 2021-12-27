الاقتصاد

اليابان.. بيع 600 ألف برميل نفط من الاحتياطي في مزاد فبراير المقبل

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الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصناعة اليابانية اليوم الاثنين إنها ستنظم مزادا يوم التاسع من فبراير شباط لبيع نحو مئة ألف كيلولتر أي 628980 برميل من النفط الخام من احتياطياتها الوطنية في إطار عملية منسقة للسحب من الاحتياطات تقودها الولايات المتحدة لتهدئة الأسعار.

وقالت الوزارة في بيان إن الخام سيأتي من مستودع شيبوشي في جنوب غرب البلاد وسيتاح لمن يفوز بالمزاد في 20 مارس آذار أو بعد ذلك.

وكانت الحكومة اليابانية قالت الشهر الماضي إنها ستسحب "بضع مئات آلاف من الكيلولترات" من النفط استجابة لطلب من الولايات المتحدة وسيتم البيع في إطار تغيير في تشكيلة أنواع النفط في المخزون الوطني.

وقال مسؤول بالوزارة لرويترز "هذه أول جولة من السحب المزمع وسنطرح مزادات أخرى عندما نكون مستعدين ونرقب عن كثب أسواق الطاقة العالمية".

وانخفضت أسعار النفط العالمية بأكثر من خمسة دولارات منذ أن أعلنت الوزارة الخطة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني وأثار انتشار المتحور أوميكرون من فيروس مخاوف من تراجع الطلب على الوقود.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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