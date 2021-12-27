شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. البفتيك يبدأ من 135 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
وتحرص الحكومة المصرية على طرح كميات كبيرة من اللحوم بهدف تحقيق وفرة فى الأسواق لضبط الأسعار وعدم حدوث اختلالات سعرية، وعبر منافذ وزارة التموين تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم سواء ضأن أو لحوم بقرى وقطعيات مختلفة.
وأضافت الشعبة، أن سعر الكندوز بين 145 إلى 165 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 150 جنيها، وتسجل أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 120-140 جنيها، وقد تختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظ.
شعبة القصابين في الغرفة التجارية أعلنت أن هناك ارتفاعا في أسعار اللحوم الضأن، ليبدأ من 150 إلى 185 جنيها للكيلو في الأسواق للمستهلكين، وذلك مع ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر نتيجة أزمة التضخم العالمية.
سعر كيلو كباب الحلة 145-165 جنيها للكيلو،