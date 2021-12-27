شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب مقابل ارتفاع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين فوق المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة) في الوقت الذي قوبل فيه التراجع الطفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بارتفاع في الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1809.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش وظل متقدما في الغالب على 1800 دولار أمريكي منذ الإغلاق فوق هذا المستوى للمرة الأولى منذ شهر الأسبوع الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي والتي سجلت 1811.40 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية من أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع والتي سجلتها في الجلسة السابقة.