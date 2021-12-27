شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرخص كيلو طماطم في الأسواق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الخضار والفاكهة تراجع جديد في أسعار الطماطم لتسجل 1.5 جنيه في الجملة كأقل سعر ويبلغ أغلى سعر كيلو طماطم في سوق الجملة اليوم 3 جنيهات، ويصل المستهلك بسعر 5 جنيهات، والبطاطس 2 إلى 4.5 جنيها، والبصل 2 إلى 3 جنيهات، والكوسة 3 إلى 8 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر بحسب موقع سوق العبور، 1.5 إلى 4 جنيهات، والفاصوليا 5 إلى 8 جنيهات، والباذنجان 1.5 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الرومي من 2 إلى 4 جنيهات، الفلفل الرومي من 3 إلى 6 جنيهات، والفلفل الحامي 3 إلى 5 جنيهات، الفلفل الألوان 9 إلى 13 جنيها، الملوخية 2.5 إلى 6 جنيهات، البامية 9 جنيهات، البسلة 5 إلى 8 جنيهات، القلقاس 3 إلى 6 جنيهات، الثوم يرتفع فوق 22 جنيها

وعن أسعار الفاكهة يسجل البرتقال في سوق الجملة 2 إلى 3.5 جنيه، السكري من 2.5 إلى 4 جنيهات، أبو سرة 5 جنيهات ، اليوسفي 5 جنيهات، العنب المستورد 20 جنيها، عنب مستورد أسود 20 جنيها، تفاح إيطالي 20 جنيها للكيلو.

البلح السيوي 20 جنيها، بلح التلاجة 5 إلى 8 جنيهات، التين 13 جنيها، الجوافة 7 جنيهات، الرمان 9 جنيهات، الفراولة 10 جنيهات، الكنتلوب 7 جنيهات، الخوخ المستورد 20 جنيها.