شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اقتصاد كوريا الشمالية 4.5% في 2020 متأثرا بجائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات حكومية صادرة يوم الخميس أن اقتصاد كوريا الشمالية انكمش بنسبة 4.5% في عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب العقوبات الدولية وجائحة كوفيد-19 .

ويمثل الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة المنعزلة تحولا من زيادة بنسبة 0.4% في العام السابق ، وفقا لبيانات من هيئة الإحصاءات الكورية.

وعزت هيئة الاحصاءات التراجع إلى العقوبات الاقتصادية الدولية بسبب برنامج الأسلحة وإغلاق الحدود الناجم عن تفشي كوفيد-19.

كما أظهرت البيانات أن الدخل القومي الإجمالي لكوريا الشمالية وصل إلى 35 تريليون وون (29.4 مليار دولار أمريكي) العام الماضي ، أو واحدًا على 56 مما لدى كوريا الجنوبية.

وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في بيونغ يانغ 1.379 مليون وون العام الماضي ، مقارنة بـ 37.62 مليون وون لكوريا الجنوبية.

وهبط حجم تجارة كوريا الشمالية بنسبة 73.4% على أساس سنوي إلى 860 مليون دولار العام الماضي ، مقارنة بـ 980.1 مليار دولار في سيئول.