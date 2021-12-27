شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لأسعار عقـود خـام برنت وغرب تكساس في الأسواق الآجلة الربع الثالث 2021؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى لهـا منـذ شـهـر مـايو 2021 فـي خـتـام جلسات التداول بالأسواق الأجلة ( بورصة نيويورك التجارية Nymex وبورصة انتركونتيننتال ICE ) للأسبوع المنتهي في 20 أغسطس 2021 ، في أطول سلسلة خسائر يومية متواصـلة منـذ عـام 2019 ، مسجلة بـذلك أكبـر خسـائر أسبوعية في تسعة أشهر ، بسبب المخاوف حيال ضبابية آفاق الطلب وسط ارتفاع حـالات الإصـابـة بـالمتحور دلتا من فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث2021 لمنظمة أوابك .

وأشار التقرير، إلى ارتفاع أسعار عقـود خـام برنت وخـام غرب تكساس في الأسواق الآجلة ، خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2021 إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أكتوبر 2018 .

وأضاف التقرير، أنه على المستوى الفصلي ، فقد ارتفعت عقـود خـام برنـت خـلال الربع الثالـث مـن عـام 2021 بنسبة % 4.2 مقارنة بالربع السابق ، وهو رابع ارتفاع فصلي لها على التوالي، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2.1 % ، وهو الارتفاع الفصلي السادس لها على التوالي.

وتابع التقرير ،أن الربع الثالث مـن عـام 2021، شهد استمرار تداول خـام برنـت فـي بورصـة التبـادل القـاري فـي لنـدن ( ICE ) بدرجـة أعلـى مـن منافسـه الـخـام الأمريكي القياسي غرب تكساس في بورصة ) Nymex ) منـذ الربع الثـانـي مـن عـام 2015 ، إلا أن متوسط الفروقات بينهما قد تقلصت خلال هذا الربع لتصل إلى نحو 2.7 دولار / برميل ، وهو مستوى أقل بالمقارنة مع 2.9 دولار / برميل خلال الربع السابق .

وذكر التقرير فـي هـذا السياق ، أن أسعار خـام غرب تكساس تلقت دعماً ملحوظاً من الطلب الأمريكي القوي على النفط تزامناً مع موسم القيادة وارتفاع إنتاجية مصافي التكرير ، إلى جانب تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري وانخفاض الواردات ، وأعطت معدلات التطعيم المرتفعة في الولايات المتحدة بعض التفاؤل بشأن انتعاش الطلب، في حـيـن تـأثرت الأسعار سلباً بتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكة حيال ارتفاع إنتاج النفط الصخري ، وإعلان وزارة الطاقة الأمريكية أنها تعتزم بيع ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات الاستراتيجية في الربع الرابع من عام 2021 ، فضلاً عن إغلاق طاقة التكرير بشكل ملحوظ وتباطؤ الطلب على النفط الخام بسبب الإعصار Ida ، وتوجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتقليص حزم التحفيز في وقت أقرب من المتوقع . أما أسعار خام برنت فقد تلقت دعماً من الطلب القوي من المصـافي الأوروبيـة وانخفاض الإمدادات في حوض الأطلسي .

وأضاف التقرير، في حين تأثرت سلباً بتوقعات ارتفاع إنتاج الخام عالي المحتوى الكبريتي – بما في ذلك من دول أوبـك + ، مع انخفاض الطلـب علـى هـذا النوع من الخامات ، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط .