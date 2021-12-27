شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات المصري يدعو لتطوير الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الليلة الماضية أعمال دورته (25) عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت، ونظم الاجتماع الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية.

وشارك في الاجتماع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة.

وأكد الدكتور طلعت في كلمته خلال الاجتماع أن هذا اللقاء يعد استكمالاً لمسيرة العمل العربي المشترك من أجل توحيد الجهود والأهداف لتحقيق مجتمع عربي رقمي يكون محوره المواطن ودعامته أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية ووضعها في الاعتبار كأحد أهم محاور العمل العربي المشترك لما تمثله من أهمية في إرساء قواعد الاقتصاد الرقمي.

ودعا إلى تبني رؤية متكاملة لمجتمع رقمي شامل، والاهتمام بخطط تطوير التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، وكيفية استغلال موارد المنطقة وجاهزيتها الرقمية لتحقيق أقصى استفادة من التجارة الإلكترونية، من أجل التنمية المستدامة للشعوب العربية، سواء من خلال وضع السياسات اللازمة أو تفعيل الاتفاقيات الإقليمية، وتبادل أفضل الممارسات.

وبحث المجلس نتائج الاجتماع الـ (40) للجنة العربية الدائمة للبريد، ونتائج الاجتماع الـ (48) للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات.

وجرى استعراض عدد من الموضوعات، أبرزها اعتماد تقرير وتوصيات الدورة الـ (48) والدورة الـ (49) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وتحديد موعد ومكان الدورتين الـ (50) والـ (51) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والدورة الـ (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.