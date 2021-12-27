شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % ارتفاعا بالصادرات السلعية في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الصادرات السلعية في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 90 % مقارنة بالشهر المماثل من 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد 19، إذ بلغت قيمتها 106.2 مليار ريال، مرتفعة عن 55.9 مليار ريال، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 45.5 مليار ريال بنسبة 123.1 %.

وقال تقرير التجارة الدولية لشهر أكتوبر 2021 الصادر عن هيئة الإحصاء: إن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفعت من 66.1 % في أكتوبر 2020 إلى 77.6 % في شهر أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية على أساس شهري مقارنة بشهر سبتمبر بنحو 11.5 مليار ريال وبنسبة 12.2 %.

وأظهر تقرير الهيئة أن الصادرات غير البترولية في أكتوبر الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 25.5 % مقارنة بالشهر ذاته من 2020، مسجلة 23.8 مليار ريال، مقابل 19 مليار ريال، فيما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.5 مليار ريال بنسبة 5.9 % على أساس شهري مقارنة بسبتمبر الماضي.

ووفقا للتقرير ارتفعت الواردات في أكتوبر الماضي بنسبة 7.6 % بمقدار 3.3 مليار ريال، إذ بلغت قيمتها 46.3 مليار ريال، مقارنة بـ43 مليار ريال في الشهر المماثل من 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع، فيما انخفضت قيمة الواردات على أساس شهري مقارنة بسبتمبر بنحو 1.1 مليار ريال وبنسبة 2.4 %.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات ارتفعت إلى 51.4 % في أكتوبر 2021 مقابل 44.1 % في الشهر المماثل من العام الماضي، نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية 25.5 % عن الارتفاع في الواردات 7.6 % خلال تلك الفترة.

وأوضح التقرير أن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية إذ شكلت 32.3 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة 28.7 % بمقدار 1.7 مليار ريال عن شهر أكتوبر 2020، فيما كانت أهم السلع المستوردة، التي كان لها أعلى نسبة تغير خلال فترة المقارنة هي: اللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمجوهرات المقلدة بنسبة 191 % والمنتجات المعدنية بنسبة 68 %.

وأرجع اقتصاديون خلال حديثهم لـ«اليوم» ارتفاع الصادرات غير النفطية نتيجة لتمكين القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات وزيادة عدد المصانع، وجودة وأسعار المنتج السعودي، الذي أصبح مطلوبا بالخارج، فضلا عن التحفيزات المقدمة للقطاع الخاص من الدولة.

وقال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي: إن سبب ارتفاع الصادرات غير النفطية جاء نتيجة تمكين القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات إذ تجاوز عدد المصانع في المملكة نحو 10 آلاف مصنع مما أسهم في زيادة الإنتاج، فضلا عن أن توقف الأنشطة التجارية الصناعية خلال جائحة كورونا أسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي.

وأضاف القرعاوي: إن المنتج السعودي أصبح مطلوبا في الأسواق الخارجية نظرا لجودته وأسعاره، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت لديها خبرة واسعة في الاستفادة من تصدير النفط والبتروكيماويات، مما أدى إلى زيادة نسبة الصادرات، خاصة أنه يتوافق مع الرؤية التي ركزت على تحسين أداء القطاع الخاص.

وأشار القرعاوي إلى أن العام المقبل سيشهد توسعا في تمكين القطاع الخاص وتملكه لأسهم في قطاعات إنتاجية حكومية للاستثمار فيها وتحسين أدائها.

وقال الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية سعد آل ثقفان: إن ارتفاع الصادرات غير النفطية جاء نتيجة تحفيز الحكومة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %، مما يتطلب دعمه في فتح أسواق خارجية وزيادة الصادرات.

وأضاف آل ثقفان: إن من أسباب زيادة الصادرات دور هيئة تنمية الصادرات وبنك الاستيراد والتصدير، إضافة إلى زيادة المنتجات البتروكيماوية، التي شهدت ارتفاعا في أكتوبر 2021 مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي.