شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تستحوذ على 27 % من عقود الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي عن أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام الحالي في المنطقة الشرقية بلغت 7.3 مليار ريال، بنسبة 27 % من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها بجميع المناطق، فيما بلغت قيمة قطاعات العقارات والمياه والنفط والغاز 5.9 مليار ريـال بنسبة 81 % من إجمالي قيمة 11 عقدًا تمت ترسيتها في المنطقة الشرقية.

ورغم تراجع المنطقة الشرقية للمرتبة الثانية بعد تصدّرها المناطق خلال الربعين الأولين من العام إلا أنها لا تزال تحتل المرتبة الأولى بين جميع المناطق بقيمة بلغت 25.6 مليار ريال من بداية العام حتى تاريخه.

وجاءت الرياض في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2021، بنحو 10 مليارات ريال، أي 37 % من إجمالي قيمة العقود. وتمت ترسية 22 عقدًا في منطقة الرياض على مستوى عدد من القطاعات. وبلغت نسبة قطاعات العقارات والنقل والطاقة 88 % من قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الرياض، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في منطقة الرياض من بداية عام 2021 حتى تاريخه 19.3 مليار ريـال، أي ما يعادل نسبة 27 %.

وفي المرتبة الثالثة جاءت منطقة المدينة المنورة من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنحو 2.6 مليار ريال، بنسبة 10 % من إجمالي قيمة العقود. وبلغت قيمة قطاع الطاقة 1.9 مليار ريال بنسبة 72 % من إجمالي قيمة 5 عقود تمت ترسيتها في المدينة المنورة.

ووصلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في منطقة المدينة من بداية عام 2021 حتى تاريخه إلى 4.9 مليار ريال، ما يعادل 7 % من إجمالي قيمة العقود.

وأظهر تقرير مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام الحالي في المملكة ارتفعت لتصل إلى 26.8 مليار ريال، محققة نموًا لأربعة أرباع متتالية، مشيرًا إلى أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها سجلت ارتفاعا بنسبة 4 % على أساس ربع سنوي، و262 % على أساس سنوي، فيما وصلت القيمة الإجمالية للعقود خلال الثلاثة الأرباع الأولى من 2021 إلى 71.8 مليار ريال، محققة زيادة سنوية بنسبة 13 %.