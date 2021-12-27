شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق التميمي تحصل على جائزة غرفة الرياض للإبداع التسويقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت أسواق التميمي من خلال حملتها التسويقية الخاصة باليوم الوطني 91 «أرض المستقبل» على جائزة «غرفة الرياض للإبداع التسويقي» بعد أن حققت معايير الجائزة، وهي أن تكون الحملة التسويقية جديدة كليًا ولم تُقدم سابقًا لأي جهة، وأن تواكب الحملة التطورات والابتكارات الحديثة في مجال التسويق، وأن تكون الحملة ذات أثر وطني في مجال التسويق السعودي، وأن تستلهم الحملة في طرحها التقاليد الوطنية قدر الإمكان، إضافة إلى تفاعل ورأي الجمهور حول الحملة التسويقية.

وتهدف حملة أسواق التميمي «أرض المستقبل» إلى نشر فكرة السعي لتحقيق الأحلام فلا بد من التحلي بالرغبة والإرادة للوصول للنجاح. وتعد الحملة امتدادًا لحملة «أرض المستقبل موعدنا» الخاصة باليوم الوطني 90 ولكن بفكرة إبداعية مختلفة تصور مملكتنا الحبيبة بأنها أرض خصبة لتحقيق الأحلام. بدأت أسواق التميمي حملاتها التسويقية الوطنية الخاصة باليوم الوطني منذ 2019 في حملة «ما توفيه أربعين» وجاء اسم الحملة دلالة على مسيرة أسواق التميمي في خدمة الوطن بتقديم أفضل المنتجات بأعلى المعايير، والاستمرارية في ابتكار أفكار أكثر إبداعًا وتماشيًا مع إتمام أسواق التميمي 40 عاما منذ تأسيسها. وفي يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021م، حضرت رئيس قسم التسويق في أسواق التميمي الأستاذة/ غادة بنت مرسال الطلال لاستلام الجائزة من أمين منطقة الرياض صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث تم طرح جائزة «غرفة الرياض للإبداع التسويقي» من منطلق سعي لجنة الامتياز التجاري والتسويق بالتعاون مع لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض لتطوير القطاع التسويقي، التي تعنى بأفضل الحملات التسويقية لليوم الوطني السعودي 91، وتهدف من خلالها إلى تحفيز وإثارة الأفكار الخلاقة من خلال التنافس على ابتكار أفضل فكرة تسويقية، لتفتح الباب مستقبلًا على المزيد من الابتكار والإبداع في مجال توليد أفكار تسويقية مستدامة. أهداف الجائزة: 1. الارتقاء بجودة خدمات التسويق في المملكة. 2. تعزيز الابتكار والإبداع في مجال التسويق لدى مشتركي غرفة الرياض، والجهات ذات العلاقة. 3. تشجيع المنافسة الشريفة في مجال توليد الأفكار التسويقية الملهمة. 4. تعزيز التراث والموروث الثقافي السعودي في مجال التسويق. وتطمح أسواق التميمي لخلق حملات إبداعية تعنى بالاحتفاء بجميع مناسبات وإنجازات الوطن والمواطن على مدار السنة بكادر سعودي يهدف لخلق تواصل فعال مع جميع شرائح المجتمع.