شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة سبور موتور تمنح أفضلية حملات خدمات ما بعد البيع لـ «كيا الجبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في تأكيد على تميز شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا في تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع لعملائها اختارت مجلة سبور موتور المتخصصة في قطاع السيارات؛ شركة الجبر للحصول على جائزة أفضل حملة تسويقية في قطاع السيارات عن حملتها في خدمات ما بعد البيع لما ضمته الحملة من خدمات مميزة للعملاء تلبي احتياجاتهم وتحقق رغباتهم.

وتسلم الجائزة السيد وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، وذلك خلال الحفل، الذي أقيم بهذه المناسبة بالتزامن مع معرض جدة الدولي للسيارات.

وبهذه المناسبة تحدث السيد وائل بغدادي قائلاً: «تعدّ هذه الجائزة مؤشراً إلى أننا نسير وفقاً للإستراتيجية، التي وضعناها لتطوير خدماتنا وتقديم الأفضل دائماً لعملائنا، خصوصاً في خدمات ما بعد البيع، التي ننظر لها من واقع رؤيتنا بأنها هي أساس العلاقة المستدامة مع العملاء، والرابط الذي يحافظ على ثقتهم وينمّيها؛ لذلك نستثمر كثيراً في تعزيز ذلك عبر زيادة مراكز الصيانة ونقاط بيع قطع الغيار، وتحسين الخدمات الأخرى، وتوقيع الشراكات مع الجهات، التي تساعدنا في تحقيق أهدافنا في هذا الجانب، وتصميم الباقات الخاصة لعروض الصيانة، التي تناسب الجميع وبأسعار منافسة».

وكشف البغدادي بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد زيادة التوسع في مراكز الصيانة ونقاط بيع قطاع الغيار تلبية للطلب المتزايد على سيارات كيا، التي تتميز بقوة الأداء وروعة التصاميم والفئات المتعددة، التي تلبي جميع الاحتياجات الشخصية والعائلية.