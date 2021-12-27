شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفعت الصادرات المصرية لروسيا لـ398 مليون دولار في 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
سجلت قيمة الصادرات المصرية لروسيا نحو 398.1 مليون دولار، مقابل 354.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 2.3 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 13.3%، فيما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.
سجلت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 24.8 مليون دولار، مقابل 1.4 مليون دولار خلال عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع بلغت 1712.4%، وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 13.4 مليون دولار، مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة ارتفاع بلغت 15.5%.
وكانت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر 17 مليون دولار، مقابل 21.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة تراجع بلغت 19.9%.