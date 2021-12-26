شكرا لقرائتكم خبر «تأكد».. تطبيق سعودي حاصل على جوائز دولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يهدف تطبيق «تأكد» الذي أطلقته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في 2016م، باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي (IOS) أو(ANDROID)، إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات «بطاقات كفاءة الطاقة» على أجهزة التكييف، والإنارة، والثلاجات والمجمدات، وغسالات ومجففات الملابس، وسخانات المياه، والمركبات، والإطارات.

ويظهر التطبيق الذي يمكن تحميله مجانا من متجري النظامين عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة و الأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك القابل للتحلل).

ويشرف على تطوير تطبيق «تأكد» وإدارته وتحديثه فريق من المطورين السعوديين، ويعمل الفريق حاليا على إضافة اللغة الإنجليزية للتطبيق ليصل إلى أكبر عدد من المستهلكين ليساعدهم على التحقق والمقارنة للمنتجات الأعلى كفاءة، وكذلك ضبط المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية من خلال الإبلاغ عنها.

وحقق تطبيق «تأكد» الذي تجاوزت تحميلاته من متجري (IOS) و(ANDROID) (1.8) مليون تحميل، في شهر مايو الماضي جائزة أفضل مشروع مبتكر يستخدم التقنيات الذكية لخدمة كفاءة الطاقة في مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة.

وتأتي الجائزة كنتاج للتعاون والتكامل المثمر بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة الشريك الاستراتيجي للهيئة في هذا المجال، وتعكس جهود المملكة في التحول الرقمي، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز سبل الحفاظ على البيئة ورفع مستويات كفاءة الطاقة واستخداماتها، وتمكين المستهلك من المشاركة الفعالة في الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة.

كما حقق تطبيق «تأكد» في عام 2018 جائزة الخليج لتجربة العملاء (Gulf Customer Experience Awards) عن فئتي أفضل استخدام حكومي رقمي (Best Government Use of Digital)، وأفضل استخدام لتطبيقات الهاتف المحمول (Best Use of Mobile)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته جمعية المهنيين لتجربة المستخدمين (CXPA) في مدينة دبي.