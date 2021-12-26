8693 شكوى على مقدمي خدمات الاتصالات في الربع الثالث

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ورصد المؤشر تسجيل شركتي فيرجن وليبارا أقل عدد شكاوى مصعدة في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021 بعدد شكوى واحدة لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة زين أكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات المتنقلة بواقع 10 شكاوى لكل 100 ألف اشتراك.
وأشارت الهيئة إلى أن غالبية الشكاوى المصعدة لخدمات الاتصالات المتنقلة؛ تعود إلى تأسيس (رقم-خدمة) دون طلب المستخدم، وعدم تقديم خدمة أو تفعيلها أو تطبيق مزاياها.
وعلى صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة موبايلي لأقل عدد شكاوى مصعدة للهيئة بـ 23 شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة زين أكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2021 بعد تسجيلها لـ91 شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما أوضحت الهيئة أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها، إلى جانب إلغاء أو تعليق (رقم-خدمة).
يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لزيادة كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناء على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الالكتروني للهيئة.
شكاوى مصعدة في خدمات الاتصالات المتنقلة (الربع الثالث 2021)
الأقل:
فيرجن شكوى واحدة لكل 100 ألف اشتراك
ليبارا شكوى واحدة لكل 100 ألف اشتراك
الأعلى:
زين 10 شكاوى لكل 100 ألف اشتراك
أبرز الشكاوى:
- تأسيس (رقم-خدمة) دون طلب المستخدم
- عدم تقديم خدمة أو تفعيلها
- عدم تطبيق مزايا الخدمة
شكاوى مصعدة في خدمات الاتصالات الثابتة (الربع الثالث 2021)
الأقل:
موبايلي 23 شكوى لكل 100 ألف اشتراك
الأعلى:
زين 91 شكوى لكل 100 ألف اشتراك
أبرز الشكاوى:
- تدني مستوى الخدمة
- انقطاع الخدمة
- إلغاء أو تعليق (رقم-خدمة)
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